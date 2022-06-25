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Суббота, 25 июня, 2022

Задержан подозреваемый в развращении 14-летней девочки

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7info

Задержан подозреваемый в развращении 14-летней девочки

В Саратовской области 34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в совершении развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 23 июня в одном из домов по улице Интернациональной города Ершова. Мужчина увидел в подъезде дома незнакомую 14-летнюю девочку, подошел к несовершеннолетней и, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил в отношении неё развратные действия.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинения. Суд избрал меру пресечения по ходатайству следователя.

Расследование уголовного дела продолжается.

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