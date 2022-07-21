Задержан подозреваемый в краже из продуктовой палатки в Рязани.

Сотрудники ОМВД по Железнодорожному району города раскрыли преступление по горячим следам. Об этом сообщает областное управление МВД. В отношении 47-летнего жителя Рязанской области возбудили уголовное дело по статье о краже.

Кража со взломом произошла из торгового заведения на улице Гоголя. 51-летний житель Рязани, представитель предприятия по торговле мясными и молочными продуктами питания, рассказал полиции, что ночью была взломана крыша торговой палатки. Пропали несколько килограммов колбасы и сыра, а также часть выручки — тысяча рублей.

На месте преступник не оставил следов. После опроса местных жителей выяснилось, что утром один житель города угощал приятелей дорогой колбасой. По словам опрошенных, этот мужчина злоупотреблял алкоголем и не имел стабильной работы.

Этого 47-летнего жителя Рязанской области, в последнее время проживавшего в Рязани, нашли оперативники. Его причастность к краже была установлена. Часть похищенных продуктов питания изъяли.

Санкция уголовной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.