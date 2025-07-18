Задержан мужчина, забивший насмерть знакомую в Рязани

Московский межрайонный следственный отдел города Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, вечером 13 июля 2025 года между подозреваемым и 43-летней женщиной произошёл конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры мужчина нанёс своей знакомой множественные телесные повреждения. Женщина скончалась на месте от полученных травм, после чего подозреваемый скрылся.

В результате оперативно проведённых следственных и розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.