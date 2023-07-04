Задержан мужчина, вытолкнувший из машины женщину с перерезанным горлом в Самаре

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в тяжком преступлении. По информации силовиков, мужчина на улице Водникова в Самаре перерезал горло женщине и вытолкнул из машины.

По данным пресс-службы МВД России, подозреваемого, пытавшего скрыться, задержали в Казани. Угнанный автомобиль злоумышленник бросил в Самаре.

Погибшая — женщина 1989 года рождения. По информации СМИ, потерпевшая встретилась с убийцей для продажи автомобиля. Во время разговора 21-летний «покупатель» ударил женщину ножом и вытолкнул из салона.

Следком возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).