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Пятница, 3 июня, 2022

Задержан киллер, застреливший бизнесмена в центре Москвы

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7info

Задержан киллер, застреливший бизнесмена в центре Москвы

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Оганес Камарян был застрелен вечером 2 июня на Комсомольском проспекте столицы. Бизнесмен шёл с девушкой, в этот момент к ним подошёл молодой человек, трижды выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем.

Убив Камаряна, киллер сделал снимок на телефон и скрылся. Девушку он не тронул.

По данным 112, стрелявший — 24-летний Алик Е.

По данным СМИ, погибший 62-летний Оганес Камарян находился в розыске в Армении за тяжкое преступление. В 2013 году он пытался организовать заказное убийство партнёра.

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