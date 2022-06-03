Задержан киллер, застреливший бизнесмена в центре Москвы

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Оганес Камарян был застрелен вечером 2 июня на Комсомольском проспекте столицы. Бизнесмен шёл с девушкой, в этот момент к ним подошёл молодой человек, трижды выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем.

Убив Камаряна, киллер сделал снимок на телефон и скрылся. Девушку он не тронул.

По данным 112, стрелявший — 24-летний Алик Е.

По данным СМИ, погибший 62-летний Оганес Камарян находился в розыске в Армении за тяжкое преступление. В 2013 году он пытался организовать заказное убийство партнёра.