Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов

Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, исполнитель — гражданин Узбекистана, завербованный спецслужбами Украины. Он разместил бомбу в электросамокате, припаркованном у дома генерала.

Для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск.

Взрывное устройство было запущено дистанционно.

Подозреваемому за убийство пообещали 100 тысяч долларов и организовать выезд в ЕС.