Задержан иностранец, привёзший в Рязань крупную партию героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области задержали иностранного гражданина, который пытался поставить в Рязань оптовую партию героина.

Полицейские получили информацию о наркокурьере, который приезжает в Рязань из Москвы на такси. Они подготовили операцию и задержали подозреваемого в момент, когда он зашел в один из магазинов города Рыбного.

При личном досмотре рюкзака иностранца была обнаружена упаковка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин общей массой 152 грамма.

Предварительно установлено, что 27-летний гражданин Средней Азии работал курьером для нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков в Москве. Он ранее уже поставлял героин в Рязань, используя различные виды транспорта. Однако его преступная деятельность была пресечена полицией.

Кроме того, при обыске в присутствии задержанного была найдена закладка с 2 граммами героина.

Следственным отделом ОМВД России по Рыбновскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу.