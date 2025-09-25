В Москве задержали рязанца из «осокинской» ОПГ, которого искали 20 лет за убийство

В результате совместной работы Следственного комитета и МВД России задержан мужчина, который более 20 лет находился в федеральном розыске по обвинению в убийстве своей жены. Задержанный, 1976 года рождения, был участником так называемой «осокинской» преступной группировки 90-х годов.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 27 декабря 2003 года в квартире общих знакомых на улице Сельских Строителей в Рязани. Во время распития спиртного между 27-летним мужчиной и его 25-летней супругой возник конфликт на почве ревности.

Обвиняемый нанес жене несколько ударов ножом в область туловища. Потерпевшая скончалась на месте, а мужчина скрылся. В январе 2004 года ему заочно предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и объявили в федеральный, а затем и в межгосударственный розыск.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с московскими коллегами установили, что разыскиваемый все это время проживал в Москве.

Он был задержан в районе Южное Бутово. Предварительно установлено, что мужчина жил без документов, нигде не работал и находился на иждивении родственников, опасаясь задержания.

Обвиняемый доставлен в следственный орган. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.