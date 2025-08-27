Блогер рассказала о полезном лайфхаке, которыми пользуются некоторые люди в магазинах.

В магазине мы часто видим, как люди пользуются тележками для продуктов. Но один раз я заметила необычную вещь: пожилая женщина перед тем, как положить продукты, аккуратно застелила дно тележки газетой. Меня это так заинтриговало, что я подошла и вежливо поинтересовалась, зачем она это делает. И ответ меня по-настоящему удивил.

Я думала, что дело в гигиене. Возможно, женщина считает, что тележки грязные, и это способ защитить продукты. Частично я оказалась права, но на самом деле причины оказались глубже и практичнее.

Она рассказала, что застилает дно газетой, чтобы пакеты с продуктами не рвались. Многие тележки сделаны из металлических прутьев, и острые углы могут легко повредить тонкие пакеты — особенно с крупами, мукой, сахаром или другими сыпучими продуктами. Газета же смягчает поверхность и создаёт барьер, который предотвращает разрывы.

Кроме того, по словам моей собеседницы, газета отлично впитывает влагу. Если в тележке окажутся мокрые овощи, например, недавно опрысканная зелень или свежевымытые фрукты, газета соберёт всю лишнюю жидкость. Это очень удобно, ведь потом не придётся вытирать дно тележки, а продукты останутся сухими.

Так, один простой и почти забытый предмет, как газета, оказывается незаменимым помощником в магазине. Это отличный пример того, как простые, проверенные временем лайфхаки могут быть гораздо полезнее, чем мы привыкли думать. Попробуйте сами — и, возможно, этот способ тоже станет для вас привычным.