Забытый меценат

До октябрьских событий 1917 года одним из самых известных благотворителей Рязани был Почетный гражданин Пётр Тихановский.

До революции 1917 года большинство отечественных бизнесменов не скупилось делать пожертвования в адрес церквей, на городское благоустройство, для поддержания обездоленных сограждан. В этом смысле очень многое сделал для развития родной Рязанщины Петр Осипович Тихановский. Сейчас его имя мало кому что говорит. Но в конце XIX — начале XX веков этот человек был одним из основных рязанских меценатов. благотворителей

Предтеча агротехнологического университета

Как известно, на протяжении весьма значительного исторического периода главными нашими кормильцами являлись по большому счёту нефть и газ. Но так было не всегда. Дореволюционная Россия была в основном аграрной страной и обеспечивала продовольствием многие страны Европы. Что же касается Рязанской области, то ещё в пятидесятых годах прошлого столетия преобладало крестьянское население. А сельское хозяйство было основным производственным направлением (радует, что и в нынешнее время производство сельскохозяйственной продукции неуклонно растёт).

До октябрьской революции 1917 года (или октябрьского переворота — это уж сейчас кому как нравится) на Рязанщине успешно действовало Рязанское общество сельского хозяйства. До сих пор среди краеведов ведутся диспуты о том, было ли оно правильным образом официально оформлено или нет. Но то, что такое общество существовало и активно работало — неопровержимый факт. Только вот имело ли оно статус юридического лица — доподлинно пока что неизвестно. Равно как и то, с какого времени и как долго был председателем Рязанского общества сельского хозяйства Пётр Осипович Тихановский. Ясно лишь одно — научная база возглавляемого им общества явилась основой для создания уже в советское время сельскохозяйственного техникума. Восприемником которого стал сельскохозяйственный институт, переросший в известный сейчас Рязанский государственный агротехнологический университет.

Добросовестный управитель

Пётр Осипович Тихановский переехал со своей многодетной семьёй на постоянное местожительство в Рязань в 1891 году из Егорьевского уезда. Получив высшее сельскохозяйственное образование после успешного окончания Московской земледельческой школы, он с 1871 по 1884 годы был управляющим всеми личными имениями Александра Петровича Вырубова.

Родоначальником древнего русского дворянского рода Вырубовых считается один из бояр царя Ивана Грозного, жалованный за ратные подвиги вотчинами и поместьями в 1551 году. А упомянутый Александр Петрович — сын служившего в Институте Путей Сообщения Российской империи подполковника. Их обширные имения находились в Рязанской, Московской, Тамбовской и Тверской губерниях. И надо всеми имениями Вырубовых был один главный управляющий — Пётр Тихановский. Который являлся в едином лице менеджером, агрономом, зоотехником, лесничим.

Пётр Осипович курировал конезаводы, организовывал валку и обработку леса. Командовал как посевными компаниями, так и сбором урожаев на полях. Заботился о сбыте сельхозпродукции. А о том, как служил этот человек, лучше всего может рассказать сам Вырубов. Сохранилось вот какое нотариально заверенное свидетельство от 14 февраля 1900 года: «Петр Осипович Тихановский при отличном поведении всегда относится честно к своим обязанностям, и я его всеми хозяйственными распоряжениями, как не идущими вразрез с моими взглядами на ведение сельского хозяйства, всегда был доволен и приношу ему при сем мою благодарность. Дворянин Александр Вырубов».

На благо родины

Хорошая работа должна достойно оплачиваться. Эта аксиома между Петром Тихановским и Александром Вырубовым действовала чётко. И со временем Пётр Осипович стал вкладывать накопленные заработанные средства в приобретение собственных сельскохозяйственных и лесных угодий. К началу XX века, уже проживая в Рязани, он стал крупным землевладельцем Егорьевского уезда. Там он проявил себя, как основной финансовый попечитель библиотек.

А в Рязани Тихановский систематически выделял средства на поддержание облика Симеоновской церкви (она находилась в Рязани на территории нынешней площади 26 Бакинских комиссаров), оказывал помощь бедным. И, будучи председателем Рязанского общества сельского хозяйства, уделял ему особое внимание. Прежде всего он спонсировал направления, увеличивающие плодородие почв и урожайность на полях Рязанщины.

За счет собственных средств организовывал сельскохозяйственные курсы. Например, именно при его финансовой поддержке действовала известная школа садоводов, огородников и пчеловодов в имении Бориса Николаевича Натальина. Находилась она в сельце Сажнево, что недалеко от Рязани (сейчас там расположена детская туристская база «Серебряные пруды»). Именно оттуда вышли первые специалисты сельского хозяйства, трудившиеся потом на благо родины, ставшей уже советской.

Дом Тихановского

Если о самом Петре Осиповиче Тихановском сейчас мало кто знает, то про его знаменитый дом этого сказать никак нельзя. Правда, рязанцам известно об этом здании, которое числится под № 64 по улице Вознесенской, по висящей на нём табличке. Которая оповещает о том, что в этом доме до 1890 года жил известный исследователь Аляски и общественный деятель Лаврентий Алексеевич Загоскин.

В действительности это не совсем так. Потому что именно этот дом, который и дошёл до наших дней, от начала до конца построил в начале 90-х годов позапрошлого века Петр Осипович Тихановский. Причём сделал он это по собственному архитектурному проекту (имеются тому неопровержимые документальные доказательства).

Каким же образом это здание связано с именем Загоскина — о том предстоит разговор особый. Но он пока ещё преждевременный. Потому что в этом эпизоде рязанской истории немало «белых пятен».

Общеизвестно, что в бывшем доме Тихановского планировалось открыть музей путешественников. В эксклюзивности такой экспозиции мало кто сомневался. Но как было относиться к тому, что подобный музей следует разместить в старом деревянном здании, требующем капитального ремонта?

И вот что сказала в своё время в ответ на этот вопрос проживавшая в Рязани родная внучка самого Петра Тихановского, Людмила Николаевна Макова:

«Мой дедушка очень любил путешествовать, поэтому с этой точки зрения лично я — только „за“. Но учитывая отсутствие рядом обширной стоянки для автотранспорта, приходится мыслить реальными категориями. Ведь вполне понятно, что появление популярного музея в таком неудачном в смысле транспортных развязок месте вызовет в Рязани очередной автодорожный коллапс».

В том числе и по этой причине Музей путешественников в Рязани располагается в другом месте. А сам дом на улице Вознесенской как лично для меня, так и для некоторых других краеведов, является своеобразным объектом, хранящем о память и Почётном гражданине Петре Осиповиче Тихановском.

Евгений Данилин