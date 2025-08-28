Забудьте о спокойствии: астролог рассказал, как опасный аспект Венеры и Плутона повлияет на всех нас

Последняя неделя августа принесет серьезные перемены в наши личные отношения. Астролог Александр Туманов объяснил, как транзит Венеры в знак Льва и ее напряженный аспект с Плутоном повлияют на нас, и дал советы, как пройти этот период с наименьшими потерями.

Взрывоопасная смесь: страсть и собственничество

С 26 августа 2025 года Венера — планета, отвечающая за любовь и отношения — переходит в знак Льва. Это само по себе делает наши чувства более яркими и страстными, но в то же время и более эгоистичными. Мы станем более открытыми, но и более несдержанными в своих поступках.

Масла в огонь подливает и оппозиция с Плутоном — агрессивной планетой, которая ищет уязвимости и устраивает «чистки». В итоге мы получаем очень напряженную комбинацию, способную спровоцировать конфликты.

По словам астролога, в этот период мы будем чаще замечать в отношениях сцены ревности, искать недостатки в партнере и совершать необдуманные поступки, которые могут навредить гармонии в союзе. У многих усилится чувство собственничества и желание думать только о собственной выгоде, забывая об интересах второй половины.

Время трансформаций и проверок на прочность

Период с 26 августа заставит нас переосмыслить свои отношения, но далеко не всегда это будет приятным процессом. Стремление «переделать» партнера может привести к непониманию, а старые обиды и замалчиваемые проблемы выйдут на первый план.

Однако в этом есть и положительная сторона. Для сильных пар это время станет настоящей проверкой на прочность. Те, кто сможет пройти через кризис, сделают свои отношения еще крепче. Это отличный шанс открыть в паре второе дыхание. Главное — помнить о компромиссах и быть готовыми отказаться от личного ради общего. Астролог подчеркивает, что в этот период очень важна конструктивная самокритика.

Александр Туманов дал несколько советов, что не стоит делать в это время.

Не затаивайте злобу и не замалчивайте эмоции. Это разрушит вас изнутри и в итоге навредит отношениям.

Избегайте неосознанных манипуляций. Искушение «подергать за ниточки» партнера будет очень высоким.

Ни в коем случае не затрагивайте болезненные для партнера темы, чтобы не нанести ему повторную травму.

Как использовать этот период во благо

А вот что астролог рекомендует делать, чтобы направить энергию этого времени в позитивное русло.

Творчество. Направьте напряжение в созидательную энергию. Займитесь совместным творчеством — сходите на мастер-класс, устройте фотосессию или придумайте креативный совместный проект.

Сюрпризы. Делайте запоминающиеся подарки, устраивайте праздники без повода. Это поможет создать новые позитивные воспоминания и укрепить связь.

Интимная жизнь. Используйте этот период для того, чтобы избавиться от внутренних блоков и сделать сексуальную жизнь более насыщенной. Но не забывайте о деликатности и взаимном уважении.

Избавьтесь от лишнего. Это идеальное время для того, чтобы разорвать токсичные связи, которые мешали развиваться действительно важным отношениям.

Для тех, кто ещё не в паре, этот период станет отличным временем для начала отношений. Возможны яркие, запоминающиеся свидания, неожиданные признания и сиюминутные влюбленности. И даже если они заставят вас вернуться к старым вопросам, это поможет вам стать более открытыми к новому. Ведь напряженный аспект Венеры и Плутона скоро разойдётся, а Венера во Льве будет находиться до 20 сентября, продолжая дарить страсть и эмоции.