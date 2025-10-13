Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю снизилась на 12,5%

В Рязанской области с 6 по 12 октября 2025 года зарегистрировано 5831 случай заболевания ОРВИ, что на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора.

Большинство заболевших (77,1%) проживают в областном центре. Лабораторные исследования показали, что среди циркулирующих респираторных вирусов встречаются вирусы гриппа В и возбудители, не относящиеся к гриппу.

Источником инфекции является человек с симптомами острой респираторной инфекции (ОРИ). Заражение происходит воздушно-капельным путём (при вдыхании мельчайших капель, выделяемых при кашле и чихании), а также через загрязнённые руки или предметы, содержащие респираторные вирусы.

Эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация. В рамках продолжающейся кампании против гриппа было привито 41,9% взрослых от запланированного числа и 65,9% детей. Охват прививками населения области составляет 19,2%.