Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области выросла на 19,6%

На прошлой неделе в Рязани и области зарегистрировано 8152 случая заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость на 10 тысяч населения составляет 75,1, рост в сравнении с предыдущей неделей — 19,6%. Более половины заболевших — 50,1% — дети.

В регионе выявляют возбудителей негриппозной этиологии и вирусы гриппа. Вирусы гриппа группы В преобладают — 68%. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и коронавирусы (кроме COVID-19).