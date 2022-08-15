Заболеваемость COVID в Новосибирской области за неделю выросла почти на 50%

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за прошедшую неделю выросла почти на 50%, зарегистрировано 1199 новых случаев, но почти все в лёгкой форме, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«Четвёртую неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю установлено 1199 случаев, что больше предшествующей недели практически на 50%. Наибольшее количество заболевших в районах области… Коэффициент распространения больше единицы и составляет 1,26. Активно проводится тестирование», — рассказал он.

Щербатов пояснил, что по клиническим проявлениям преобладают заболевшие с явлениями ОРВИ, их удельный вес составляет 97%. По тяжести заболевания в основном преобладают лёгкие формы течения заболевания. Он отметил, что пока возобновления ограничительных мер не требуется.

В свою очередь, глава облминздрава Константин Хальзов сообщил, что за последние сутки у 175 жителей региона зарегистрирован коронавирус. Госпитализировано четыре пациента. В основном проявляются признаки острых респираторных заболеваний, после которых выявляется ковид. Коечный фонд в области достаточный. Продолжается массовая вакцинация.

«Конечно, мы будем следить за развитием ситуации и принимать своевременные решения о введении каких-то дополнительных мер и рекомендаций. Я уже высказывал своё мнение, что маска должна стать сезонным аксессуаром накануне подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, а не только COVID-19», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он поставил задачу в этом году, несмотря на любой сценарий развития событий с заболеваемостью ОРВИ, коронавирусом и гриппом не сворачивать плановые профосмотры и диспансеризацию.