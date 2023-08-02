Среда, 2 августа, 2023
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Забитую насмерть женщину нашли в подъезде дома в Чебоксарах

7info
Фото: t.me/chuvashia_sledcome

В Чебоксарах следователи завели уголовное дело по факту обнаружения трупа женщины в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Чувашия.

Тело 42-летней женщины нашли 29 июля, уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По подозрению в нанесении побоев задержан 52-летний знакомый потерпевшей.

По версии следствия, во время ссоры мужчина жестоко избил находившуюся у него в гостях женщину. Бил руками и ногами. От полученных травм пострадавшая умерла в подъезде.

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