Забитую насмерть женщину нашли в подъезде дома в Чебоксарах

В Чебоксарах следователи завели уголовное дело по факту обнаружения трупа женщины в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Чувашия.

Тело 42-летней женщины нашли 29 июля, уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По подозрению в нанесении побоев задержан 52-летний знакомый потерпевшей.

По версии следствия, во время ссоры мужчина жестоко избил находившуюся у него в гостях женщину. Бил руками и ногами. От полученных травм пострадавшая умерла в подъезде.

Злоумышленник задержан. Следствие просит суд арестовать мужчину.