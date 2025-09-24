«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника спецоперации, пишет «МК».

Инцидент произошел в ночь на 29 июня прошлого года в районе метро Тушинская в Москве. По данным издания, двое бойцов ЧВК «Вагнер» получили увольнительные и проводили время за распитием спиртного. Они зашли за шаурмой и стали громко разговаривать с продавцом об участии в боевых действиях.

Вскоре из ближайшего кафе вышли пять мужчин, один из них спросил о причине шума. Боец ответил ему: «Давай выскочим».

«Разозленный киргиз первым начал драку — ударил своего оппонента по лицу. Между ними завязалась потасовка, к которой вскоре присоединились земляки мигранта», — говорится в публикации.

Друг россиянина пытался помочь ему, но оппоненты остановили его. Напоследок один из них бросил ему слова: «Забирай своего бойца».

Двое осужденных получили по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а третий — 14 лет.