Забег в честь Международного дня защиты детей пройдёт в Рязани

30 мая в 11:00 в Нижнем городском парке пройдёт Забег, приуроченный к Международному дню защиты детей.

К участию в физкультурно-оздоровительном мероприятии приглашаются все желающие, имеющие справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Забеги будут организованы по следующим возрастным категориям:

«Мама + ребёнок 3–5 лет» (дистанция 150 метров)

«Папа + ребёнок 3–5 лет» (дистанция 150 метров)

Девочки 6–8 лет (дистанция 150 метров)

Мальчики 6–8 лет (дистанция 150 метров)

Девочки 9–11 лет (дистанция 300 метров)

Мальчики 9–11 лет (дистанция 300 метров)

Девушки 12–14 лет (дистанция 450 метров)

Юноши 12–14 лет (дистанция 450 метров)

Девушки 15–17 лет (дистанция 450 метров)

Юноши 15–17 лет (дистанция 450 метров)

Также предусмотрены специальные номинации:

«За волю к победе»

«Удачный дебют»

«Самая активная семья»

Победители и призёры получат памятные призы и грамоты от Управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

Заявки на участие принимаются до 28 мая 2025 года по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru

или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел.: 25-51-36.