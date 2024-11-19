Вторник, 19 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

За жёсткую расправу кувалдой осудят рязанца и его подельницу

Дата публикации

Валерия Мединская

Рязанский межрайонный отдел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух человек. Мужчину подозревают в убийстве человека и краже, женщину — в пособничестве в убийстве.

Трагедия произошла в спасском селе Лакаш в июле прошлого года. Следователи установили, что между сожителями там произошёл конфликт на фоне равности. Участники конфликта были пьяны. В ходе ссоры мужчина попытался задушить свою партнёршу, а затем попросил знакомую, находившуюся в доме, принести тяжёлый предмет. Та предоставила ему кувалду, с помощью которой мужчина нанёс несколько ударов по голове сожительницы.

От полученных травм женщина скончалась. Сообщники вывезли тело погибшей на тачке и замаскировали сеном. Личные вещи убитой были сожжены.

После убийства женщины обвиняемый похитил более 60 тысяч рублей, которые принадлежали ей. Некоторое время убитую женщину считали пропавшей без вести. Сожитель рассказывал, что они расстались, и о том, где она находится, ему неизвестно.

Благодаря тщательно организованным следственным действиям и оперативным мероприятиям преступление было раскрыто. Сожитель потерпевшей и его знакомая были задержаны и затем помещены под стражу по ходатайству следователя. Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

На улице Пожалостина в Рязани перекроют движение

Ограничения вводятся ненадолго.
Новости Рязани и области

В рязанском поселке Божатково с особой жестокостью убили и изнасиловали собаку

Изувеченный труп нашла девушка.
Новости Рязани и области

237 млн рублей скрыл директор рязанской металлургической компании от налоговой

В Рязани гендиректор металлургического предприятия вскоре предстанет перед судом за уклонение от налогов на сумму свыше 237 миллионов рублей.