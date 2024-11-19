За жёсткую расправу кувалдой осудят рязанца и его подельницу

Рязанский межрайонный отдел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух человек. Мужчину подозревают в убийстве человека и краже, женщину — в пособничестве в убийстве.

Трагедия произошла в спасском селе Лакаш в июле прошлого года. Следователи установили, что между сожителями там произошёл конфликт на фоне равности. Участники конфликта были пьяны. В ходе ссоры мужчина попытался задушить свою партнёршу, а затем попросил знакомую, находившуюся в доме, принести тяжёлый предмет. Та предоставила ему кувалду, с помощью которой мужчина нанёс несколько ударов по голове сожительницы.

От полученных травм женщина скончалась. Сообщники вывезли тело погибшей на тачке и замаскировали сеном. Личные вещи убитой были сожжены.

После убийства женщины обвиняемый похитил более 60 тысяч рублей, которые принадлежали ей. Некоторое время убитую женщину считали пропавшей без вести. Сожитель рассказывал, что они расстались, и о том, где она находится, ему неизвестно.

Благодаря тщательно организованным следственным действиям и оперативным мероприятиям преступление было раскрыто. Сожитель потерпевшей и его знакомая были задержаны и затем помещены под стражу по ходатайству следователя. Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.