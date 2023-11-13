Понедельник, 13 ноября, 2023
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За выходные в Рязанской области задержано 16 нетрезвых водителей

7info
Изображение от jcomp на Freepik

Во время рейдов Госавтоинспекции, прошедших в Рязанской области в минувшие выходные дни, выявлено 16 нетрезвых водителей. Пять человек отказались пройти медосвидетельствование. Статистические данные сообщил сайт регионального УМВД.

Двоих водителей поймали за рулём пьяными повторно. На этих людей заведут уголовные дела.

В целом за выходные дни инспекторы ДПС выявили 1133 нарушений ПДД.

Выявлено 11 нарушений, совершенных пешеходами, а также 13 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея прав.

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