Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

За выходные в Рязани оштрафовали 377 водителей-нарушителей тонировки автомобилей

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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД проводили на стационарных постах в Рязани профилактические мероприятия для выявления водителей-нарушителей тонировки автомобилей.

За время рейда «Тонировка» выявлено 377 таких нарушений. Водителям, нарушившим требования, назначены административные штрафы в 500 рублей.

В Госавтоинспекции Рязанской области напомнили, что по техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стёкол ТС должно составлять как минимум 70%. В противном случае эксплуатация транспортного средства запрещена.

За выходные в Рязани оштрафовали 377 водителей-нарушителей тонировки автомобилей

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