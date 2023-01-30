За выходные в Рязани оштрафовали 377 водителей-нарушителей тонировки автомобилей

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД проводили на стационарных постах в Рязани профилактические мероприятия для выявления водителей-нарушителей тонировки автомобилей.

За время рейда «Тонировка» выявлено 377 таких нарушений. Водителям, нарушившим требования, назначены административные штрафы в 500 рублей.

В Госавтоинспекции Рязанской области напомнили, что по техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стёкол ТС должно составлять как минимум 70%. В противном случае эксплуатация транспортного средства запрещена.