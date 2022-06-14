За выброшенных питомцев предлагают ввести штраф до 30 тысяч рублей

В Госдуме разработали поправки в КоАП, предусматривающие штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч — за укусы животными людей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по экологии Владимира Бурматова.

Такие штрафы будут применять при отсутствии состава уголовного преступления, – пояснил депутат.

Властям регионов предлагается создать систему учёта численности безнадзорных животных.

«Ни один регион, за исключением 3-4 субъектов, не знает, сколько у них безнадзорных животных», – Владимир Бурматов.

Депутат предложил попросить Генпрокуратуру проверить соблюдение законодательства об обращении с безнадзорными животными в текущем году.

Владимир Бурматов также рассказал о том, что готовятся поправки о нормах разведения животных, поскольку проблема «чёрных разведенцев» сегодня стоит остро. Соответствующий законопроект направлен на отзыв российского правительства.

Органы федеральной исполнительной власти согласовали предлагаемые изменения, – сообщил глава экологического комитета Госдумы. Нижняя палата парламента может принять поправки в весеннюю сессию.