Понедельник, 8 июля, 2024

За убийство женщины на востоке Москвы задержан муж

Автор: 7info

Опубликовано

В Москве на востоке города задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены, сообщает столичный СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

8 июля 2024 года в квартире жилого дома на улице Утренней в Москве было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранами в области шеи и туловища.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили соседей потерпевшей и назначили ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, дактилоскопическую и другие.

Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался муж погибшей. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса.

По информации РЕН ТВ, близкие женщины были обеспокоены тем, что она не выходила на связь около недели. Они решили вскрыть её квартиру.

В жилье они обнаружили тело женщины под диваном. По заключению экспертов, хозяйка скончалась примерно четыре дня назад.

За убийство женщины на востоке Москвы задержан муж

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