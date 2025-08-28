За убийство младенца в Рязани осудили 35-летнюю уроженку Подмосковья

В Рязани вынесли приговор женщине, которую признали виновной в убийстве новорожденного ребёнка. За это преступление уроженке Московской области назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

Тело младенца было найдено 26 мая 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани. Благодаря слаженной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска УМВД, удалось установить личность матери.

Следствие и суд выяснили, что женщина родила ребёнка у себя дома без медицинской помощи. По заключению экспертизы, малыш был живым и жизнеспособным. Сразу после родов женщина умышленно лишила его жизни, нанеся травмы, несовместимые с жизнью. После этого она попыталась спрятать тело.

На суде женщина полностью признала свою вину, раскаялась и попросила рассмотреть дело без разбирательства.

Приговор ещё не вступил в законную силу.