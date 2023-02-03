За трофейные танки Leopard, Abrams или Challenger предлагают 12 миллионов рублей

Запорожский добровольческий батальон имени Судоплатова объявил вознаграждение в 12 миллионов рублей за каждый трофейный танк Leopard, Abrams или Challenger. Об этом написал в телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, деньги выплатят, если военная техника будет в исправном состоянии. Он предполагает, что за 12 миллионов танки пригонят бойцы ВСУ.

Рогов видит в этом двойную выгоду: всушники не только останутся живы, но и обеспечат семью.