За сутки в Рязанской области произошло 8 пожаров

В Рязанской области за сутки произошло 8 пожаров. Никто из людей не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

В селе Новый Киструс Спасского района 29 августа примерно в 21:30 загорелось нежилое сооружение. Пожар тушили 5 человек и 2 единицы техники. Огонь охватил 12 квадратных метров. В результате происшествия здание полностью сгорело.

В селе Казачья Слобода Шацкого района 30 августа в 2 часа ночи произошло возгорание хозпостройки. На месте происшествия работали 9 человек и 4 единицы техники МЧС. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В Спас-Клепиках 30 августа в 3:45 поступило сообщение о загорании нежилого сооружения. На вызов выехали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара 1 квадратный метр. Огонь повредил сооружение.

В Рязани на улице 3-й Мопровский переулок 30 августа в 8:20 произошел пожар в хозпостройке. В тушении огня участвовали 9 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил хозпостройку.

В селе Чулково Скопинского района 30 августа в 16:50 загорелся нежилой дом. На месте происшествия работали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь охватил 28 квадратных метров.