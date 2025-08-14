За сутки в Рязанской области произошло 4 пожара, погиб человек 

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидированы 4 пожара, погиб 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

12 августа в 20:26 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в селе Заполье Шиловского района. В тушении участвовали 22 человек, 8 единиц техники, в том числе инженерной. Поврежден дом. Площадь пожара — 105 квадратных метров.

12 августа в 21:11 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Аксиньино Рязанского района. В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники. Площадь жара — 24 квадратных метра. Погиб мужчина 1960 года рождения.

13 августа в 01:10 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Большое Коровино Захаровского района. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара — 12 квадратных метров.

13 августа в 02:35 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Большие Поляны Старожиловского района. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара — 30 квадратных метров.

Фото: последствия пожара в деревне Аксиньино.