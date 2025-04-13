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Фото: Изображение от partystock на Freepik
Происшествия

За сутки в Рязанской области произошло 17 пожаров

Анастасия Мериакри

За сутки в Рязанской области произошло 17 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

На улице Лесопарковая в Рязани 11 апреля в 22:17 произошел пожар в неэксплуатируемом здании. В тушении участвовали 10 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара 50 метров квадратных. 

В селе Агро-Пустынь Рязанского района 11 апреля около 22:40 горела баня. Огонь ликвидировали 10 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара 2 квадратных метра. 

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В Рязани в полночь 12 апреля произошел пожар в многоэтажном доме на улице Стройкова. На вызов выезжали 6 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара 1 квадратный метр (электрощиток). 

В Рязани 12 апреля в 8:32 загорелся дачный дом в СНТ «Строитель». На пожар выезжали 9 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 47 квадратных метров. Огнем поврежден автомобиль.

В Сасово 12 апреля примерно в 12:20 загорелась баня. На место происшествия выехали 6 человек, 2 единицы техники. Огонь повредил площадь в 8 квадратных метров.
По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность отопительной печи. 

Также зафиксировано 12 загораний травы и мусора. 

За сутки в Рязанской области произошло 17 пожаров На улице Лесопарковая в Рязани 11 апреля в 22:17 произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара 50 метров квадратных. 
За сутки в Рязанской области произошло 17 пожаров На улице Лесопарковая в Рязани 11 апреля в 22:17 произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара 50 метров квадратных. 
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