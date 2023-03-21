За сутки в Рязанской области не случилось ДТП с погибшими и пострадавшими

За последние 24 часа в Рязанской области не было зарегистрировано ни одного ДТП, в которых были травмированы или погибли участники дорожного движения.

Однако за этот период произошло 32 ДТП, которые привели к материальному ущербу автовладельцам.

Инспекторы Госавтоинспекции, работающие на дорогах, зарегистрировали 396 нарушений ПДД. Среди них были 5 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также 2 факта повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии и 2 случая отказа от прохождения теста на опьянение.

Более 100 нарушений были связаны с тонированием автомобилей, выявлены 11 случаев нарушения ПДД со стороны пешеходов, 25 случаев нарушения ПДД со стороны водителей грузовых автомобилей и 8 нарушений правил перевозки детей.