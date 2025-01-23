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Происшествия

За сутки в Рязанской области ликвидировано 5 пожаров: пострадавших нет

Алексей Самохин

На территории Рязанской области за последние сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять пожаров. Никто не пострадал. Зафиксировано одно загорание мусора и четыре техногенных пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожары в жилых домах

  • 21 января, деревня Толстые, Милославский район
    В многоквартирном жилом доме произошёл пожар, на ликвидацию которого были направлены пять человек личного состава и две единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
  • 22 января, деревня Нижняя Ишередь, Кораблинский округ
    В жилом доме вспыхнул пожар, на месте работали шесть человек, включая членов добровольной пожарной дружины, и две единицы техники.
  • 22 января, деревня Кочемары, Касимовский округ
    В жилом доме произошёл пожар, который тушили три единицы техники и шесть человек. Предварительная причина возгорания — неисправность отопительной печи.

Прочие возгорания

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В Шацком районе зафиксировано загорание мусора. Его оперативно ликвидировали пожарные подразделения.

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