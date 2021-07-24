За сутки в Липецкой области COVID-19 заразились еще 245 человек, 10 скончались

На момент 24 июля в Липецкой области от коронавируса скончались 245 человек. Еще 10 умерли. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За сутки от COVID-19 вылечились 83 человека.
В общей сложности в регионе зарегистрировали 38 017 случаев заражения, из которых 33 200 человек вылечились, а 1 082 скончались. В настоящее время от коронавируса лечатся 3 735 граждан.
Распределение новых случаев заражения по муниципалитетам:
- Липецк — 99 случаев;
- Елец — 44 случая;
- Воловский район — 3 случая;
- Грязинский район — 22 случая;
- Добринский район — 1 случай;
- Добровский район — 2 случая;
- Долгоруковский район — 1 случай;
- Елецкий район — 7 случаев;
- Задонский район — 13 случаев;
- Измалковский район — 2 случая;
- Краснинский район — 3 случая;
- Лебедянский район — 24 случая;
- Липецкий район — 9 случаев;
- Усманский район — 14 случаев;
- Чаплыгинский район — 1 случай.