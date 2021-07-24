За сутки в Липецкой области COVID-19 заразились еще 245 человек, 10 скончались

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На момент 24 июля в Липецкой области от коронавируса скончались 245 человек. Еще 10 умерли. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За сутки от COVID-19 вылечились 83 человека.

В общей сложности в регионе зарегистрировали 38 017 случаев заражения, из которых 33 200 человек вылечились, а 1 082 скончались. В настоящее время от коронавируса лечатся 3 735 граждан.

Распределение новых случаев заражения по муниципалитетам:

Липецк — 99 случаев;

Елец — 44 случая;

Воловский район — 3 случая;

Грязинский район — 22 случая;

Добринский район — 1 случай;

Добровский район — 2 случая;

Долгоруковский район — 1 случай;

Елецкий район — 7 случаев;

Задонский район — 13 случаев;

Измалковский район — 2 случая;

Краснинский район — 3 случая;

Лебедянский район — 24 случая;

Липецкий район — 9 случаев;

Усманский район — 14 случаев;

Чаплыгинский район — 1 случай.