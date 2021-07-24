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Суббота, 24 июля, 2021
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За сутки в Липецкой области COVID-19 заразились еще 245 человек, 10 скончались

Елена Лобанова
За сутки в Липецкой области COVID-19 заразились еще 245 человек, 10 скончались
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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На момент 24 июля в Липецкой области от коронавируса скончались 245 человек. Еще 10 умерли. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За сутки от COVID-19 вылечились 83 человека.

В общей сложности в регионе зарегистрировали 38 017 случаев заражения, из которых 33 200 человек вылечились, а 1 082 скончались. В настоящее время от коронавируса лечатся 3 735 граждан.

Распределение новых случаев заражения по муниципалитетам:

  • Липецк — 99 случаев;
  • Елец — 44 случая;
  • Воловский район — 3 случая;
  • Грязинский район — 22 случая;
  • Добринский район — 1 случай;
  • Добровский район — 2 случая;
  • Долгоруковский район — 1 случай;
  • Елецкий район — 7 случаев;
  • Задонский район — 13 случаев;
  • Измалковский район — 2 случая;
  • Краснинский район — 3 случая;
  • Лебедянский район — 24 случая;
  • Липецкий район — 9 случаев;
  • Усманский район — 14 случаев;
  • Чаплыгинский район — 1 случай.
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