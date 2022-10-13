За сутки телефонные мошенники похитили у рязанцев 356 тысяч рублей

За сутки аферисты украли 356 тысяч рублей с карт двух жителей Рязани. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

38-летний сотрудник одной из рязанских компаний поверил звонившему незнакомцу и перевёл сбережения на «безопасный» счёт через мобильное приложение. Добычей мошенника стали 180 тысяч рублей.

23-летнему инженеру одного из предприятий позвонил неизвестный, назвавшийся представителем банка, и сообщил, что с банковского счёта рязанца пытаются несанкционированно вывести деньги. Гражданин поверил звонившему и раскрыл реквизиты своей карты. С его счёта списали 176 тысяч рублей.

По этим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

В областном управлении Управлении МВД напоминают гражданам о маркерах финансовой безопасности. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда по телефону не выясняют персональные данные граждан, реквизиты банковских карт и не предлагают проводить перечисления средств. Аферисты, как правило, предлагают перевести сбережения на «резервный» счёт. В таких случаях нужно немедленно прервать разговор.

Злоумышленники пользуются методами социальной инженерии и бывают убедительны при общении с самыми разными категориями граждан. Берегите себя и свои сбережения!

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