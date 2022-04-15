За сутки рязанцы перечислили телефонным мошенникам 728 тысяч рублей

Управление МВД России по Рязанской области сообщает: вновь активизировались телефонные мошенники. За прошедшие сутки в полицию обратились два жителя Рязанской области, ставшие жертвами дистанционных мошенников при схожих обстоятельствах. В результате совершенных преступлений потерпевшие лишились денег на общую сумму 728 тысяч рублей.

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В обоих случаях гражданам поэтапно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками известных банков и правоохранительных органов и сообщали о о попытках несанкционированного вывода денег с их банковских счетов.

Характерно, что злоумышленники использовали подменные телефонные номера и предлагали потерпевшим позвонить в приемную банка или правоохранительного органа и убедиться, что там действительно работает сотрудник с такой фамилией.

В результате мошенники убедили рязанцев «для сохранности» сбережений отправиться к банкоматам и перевести деньги на указанные ими «резервные счета».

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Таким образом, 29-летний житель города Рязани перечислил мошенникам 388 тысяч рублей, а 34-летний житель рабочего поселка Тума — 340 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ, проводится расследование.