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Суббота, 29 января, 2022

За сутки полиция задержала четырёх рязанцев с наркотиками

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За сутки полиция задержала четырёх рязанцев с наркотиками

Александр Ильин

За минувшие сутки полиция задержала в Рязани четырёх человек, хранивших при себе наркотические средства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Так, на улице Шевченко оперативники поймали двоих неработающих мужчин 42 и 44 лет. В карманах их одежды нашли два свертка с наркотиком N-метилэфедрон по 1 грамму каждый.

На той же улице задержали 38-летнего ранее судимого жителя Рязани. У мужчины изъято около 2 граммов кетамина.

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На улице Дачной задержали 25-летнюю рязанку. Она хранила при себе 1 грамм N-метилэфедрона.

Кроме того, на улице 2-я Линия обнаружили и изъяли закладку с синтетическим наркотиком массой около 1 грамма. 

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ.

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