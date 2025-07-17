За шесть месяцев в Перинатальном центре Рязани родились 36 двоен

За шесть месяцев 2025 года в Рязанском перинатальном центре родилось 36 двоен. Максимально за месяц произошло девять многоплодных родов. Об этом говорится на странице медицинского учреждения ВКонтакте.

Вовремя родились 13 пар младенцев, 23 пары появились на срок раньше 9 месяцев.

Королевские двойни — мальчик и девочка — родились у 12 мам. В остальных случаях родились 6 пар девочек и 18 пар мальчишек.

Самый маленький вес малышки — 930 граммов, самый большой у мальчика — 3 килограмма 530 граммов.

Всего у пяти мам многоплодная беременность наступила в результате ЭКО, у остальных 31 — в результате обычного зачатия.