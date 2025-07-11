За прошлый год рязанские гостиницы и хостелы заработали 4,5 млрд рублей

В 2024 году в Рязанской области работало 110 гостиниц и 91 прочее коллективное средство размещения с номерным фондом 5,7 тыс. номеров. Их услугами воспользовались 568 тыс. человек, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Рязаньстат

В гостиницах и организациях гостиничного типа останавливались 482 тыс. человек, более половины из приехавших – 59% – на время отпуска. 29% посещали регион в связи с профессиональной деятельностью, 8% – для шопинга и иных целей.

В прошлом году в регионе предлагали свои услуги 12 санаторно-курортных организаций и 39 организаций отдыха. Они приняли 86 тыс. человек, 62% из которых приехали на отдых, 36% – на лечение.

Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг составили 4,5 млрд рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 19,3%.