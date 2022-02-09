За прошедшие сутки в Рязанской области в ДТП никто не пострадал

За прошедшие сутки в Рязанской области дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди, не зарегистрировано. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В области произошло 17 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 608 нарушений ПДД, в том числе 7 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, на территории региона выявлено 6 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов, и 21 нарушение ПДД, допущенное пешеходами, 43 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем, 4 водителя управляли транспортным средством без водительского удостоверения, пресечено 3 нарушения правил перевозки детей.