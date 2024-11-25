За прошедшие сутки рязанцы перевели мошенникам почти миллион рублей

За прошедшие сутки две жительницы Рязанской области перевели мошенникам 910 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное УМВД.

70-летняя жительница Рязани поговорив со «специалистом банка» лишилась 676 тысяч рублей. Звонивший сказал пенсионерке, что некие аферисты пытаются оформить от ее имени кредит, после чего женщина отправилась в банк, сняла со своего счета деньги и через банкомат перевела их на «безопасный» счет.

Работающей в муниципальном учреждении 35-летней жительнице села Путятина позвонил псевдо-представитель портала Госуслуги и сообщил, что ее личный кабинет взломан. Испугавшись, что персональными данными могут воспользоваться мошенники для оформления на ее имя микрозаймов, женщина перевела 234 тысячи рублей на «резервный» счет.

По данным фактам следователями ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани и МО МВД России «Шацкий» возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».