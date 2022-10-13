За попытку поджога здания суда рязанец получил 2 месяца ареста

Мужчине, который пытался поджечь здание суда и военного комиссариата в Рязани, суд назначил 2 месяца ареста. Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Рязани, ходатайство о заключении подозреваемого под стражу поступило от старшего следователя отдела №2 СЧ СУ УМВД по Рязанской области.

Гражданина подозревают по ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ. По данным следователей, 9 октября около 2:40 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, собирался поджечь здание военного комиссариата Московского и Железнодорожного районов Рязани, а также Московского райсуда.

Мужчина подготовил заранее две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалку. Проникнув на территорию Московского райсуда Рязани, он поджёг отрезки ткани, находящиеся в бутылках, и бросил бутылки в оконную раму первого этажа здания.

Советский райсуд Рязани избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 08 декабря 2022 года.

Постановление не вступило в законную силу.

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