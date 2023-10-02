За полгода в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов

Количество зарегистрированных прибытий мигрантов в России за первое полугодие 2023-го упало до 282 тыс. человек по сравнению с 333 тыс. за аналогичный период 2022. Об этом сказано в исследовании Института Гайдара, пишут «Известия».

Почти из всех стран СНГ иностранные граждане стали приезжать в РФ меньше. Только из Таджикистана приток людей вырос (почти на 4 тыс. человек), однако не смог компенсировать общего снижения, отмечается в исследовании.

Миграционный прирост (разница между числом прибывших и уехавших) в первом полугодии составил 79 тыс. человек, перед пандемией коронавируса этот показатель держался на уровне 100 тыс., подчеркивается там. Кроме того, сократилось количество участников программы переселения соотечественников. Также снизилось число выданных иностранцам разрешений на временное проживание и первично оформленных видов на жительство.

Снижение притока мигрантов усугубляет и без того сложную ситуацию с дефицитом кадров, считает главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности сервиса hh.ru Наталья Данина.

«Вероятнее всего, мы увидим сохранение тренда на сокращение мигрантов и во втором полугодии. Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам, что повлекло и сокращение реальных доходов иностранных работников при конвертации денежных переводов, отправляемых на родину», — отметила она.

Усиление контроля за легальностью нахождения иностранцев на территории РФ также привело к их оттоку, считает доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Российская экономика нуждается в иностранной рабочей силе, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2023 году.