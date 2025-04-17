За пять лет рязанские семьи получили 28,2 тысяч сертификатов на маткапитал

15 апреля исполнилось 5 лет, как сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме: без личного обращения родителей. Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в Отделение Социального фонда России по Рязанской области из органов ЗАГС. Данные об оформлении электронного сертификата направляются в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

За это время Отделение СФР по Рязанской области выдало 28 264 сертификата на материнский капитал. А с 1 января 2025 года проактивно было выдано свыше 1,6 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них на первого ребёнка сертификат получили 1 079 семей, на второго ребёнка — 546 родителей.

За пять лет большая часть владельцев сертификата — 23 602 семьи — решили направить материнский капитал на решение квартирного вопроса. Из них 16 604 — для уплаты первоначального взноса по ипотеке или погашения жилищного займа и процентов по нему, а 6 998 заявителей — на покупку или строительство жилья без привлечения кредитных средств.

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Вторым по популярности направлением стали ежемесячные выплаты, за 5 лет Отделение СФР по Рязанской области перечислено мамам региона более 968,5 млн рублей.

6 575 семей решили потратить материнский капитал на образование детей. С 2020 года 4 562 семьи решили оплачивать сертификатом обучение детей в вузах или ссузах, а еще 2 013 родителей — пребывание малышей в детских садах.