Четверг, 25 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

За оскорбления и насилие над инспекторами ДПС жителю Рязанской области назначили штраф 55 тысяч рублей

7info7
Фото: Pxhere
spot_img

Жителя Рязанской области осудили за оскорбления и применение насилия в отношении сотрудников ДПС. Мужчине назначено наказание в виде штрафа размером 55 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что 38-летний житель Александро-Невского в злополучный день находился на пассажирском сидении автомобиля, транспортным средством управляла его супруга. Мужчина был пьян. Когда автомобиль остановили сотрудники ДПС для проверки водителя на состояние алкогольного опьянения, мужчина начал вести себя агрессивно. Как итог – он нанёс несколько ударом по рукам и ногам полицейским и высказал в их адрес оскорбительные слова.

По делу прокуратура Александро-Невского района поддержано государственное обвинение. Согласившись с позицией гособвинителя, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах