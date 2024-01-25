За оскорбления и насилие над инспекторами ДПС жителю Рязанской области назначили штраф 55 тысяч рублей

Жителя Рязанской области осудили за оскорбления и применение насилия в отношении сотрудников ДПС. Мужчине назначено наказание в виде штрафа размером 55 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что 38-летний житель Александро-Невского в злополучный день находился на пассажирском сидении автомобиля, транспортным средством управляла его супруга. Мужчина был пьян. Когда автомобиль остановили сотрудники ДПС для проверки водителя на состояние алкогольного опьянения, мужчина начал вести себя агрессивно. Как итог – он нанёс несколько ударом по рукам и ногам полицейским и высказал в их адрес оскорбительные слова.

По делу прокуратура Александро-Невского района поддержано государственное обвинение. Согласившись с позицией гособвинителя, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.