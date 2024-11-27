За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. 10 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, семь — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью, по одному аппарату над Курской, Брянской и Смоленской областями.

Подробности неизвестны.