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Среда, 26 января, 2022
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За ночь с улиц Рязани вывезли более 5 тысяч кубометров снега

7info7

В ночь на 26 января с городских территорий вывезли более 5000 кубометров снега. Об этом сообщила администрация Рязани.

Ночью Дирекция благоустройства вывозила снег с улиц Семашко, Грибоедова, Гагарина, площади Мичурина, улицы и площади Соборной, Петрова, Свободы, улицы Ленина.

Платную парковку начали чистить на улице Краснорядской. Подрядчики проводили грейдирование в Советском и Октябрьском районах. Проезжую часть подметали и обрабатывали противогололедными средствами на всех основных магистралях, также чистили разворотные круги общественного транспорта.

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В работах по уборке города были задействованы 20 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, грейдеры, снегопогрузчики, бульдозеры. Помогали вывозить снег 6 подрядных организаций и 43 единицы спецтехники. В общей сложности – порядка 90 машин.

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