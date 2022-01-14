За ночь с улиц Рязани вывезли более 4000 кубометров снега

Дирекция благоустройства продолжает убирать снег с городских территорий. Утром 14 января на подметание и противогололедную уборку улиц выехали 20 комбинированных и одна подметально-вакуумная дорожная машина. Бригады мехуборки убирают проезжую часть от снега наледи.

Ночью подбор и вывоз снега осуществлялся на улице и площади Ленина, улице и площади Соборной, Право-Лыбедской, Полонского, Свободы, Дзержинского, Николодворянской. Подрядные организации вывозили снег с улиц Великанова, Фрунзе, 7-го Мервинского проезда. В работах задействованы 24 комбинированных дорожных машины, самосвалы, снегопогрузчики, тракторы-погрузчики, грейдеры, бульдозеры, МБУ «ДБГ» и 39 самосвалов четырех подрядных организаций. В общей сложности 91 единица техники.

Подметание проезжей части и обработка противогололедными средствами проводились на улицах Рязанской, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, разворотном круге общественного транспорта в поселке Строитель, Восточной окружной дороге, Зубковой, Тимуровцев, Новоселов, Советской армии, дороге в поселок Карцево, поселке Агропром, Ушинского, Новой, Касимовском шоссе, Халтурина, Голенчинском шоссе, Славянском проспекте, Братиславской, Циолковского, Театральной площади, Есенина, Грибоедова, Попова, Лермонтова, Окском шоссе, Новослободской, Тимакова, Разина, Спортивной, Баженова, Безымянном переулке, Трудовой, Телевизионной, Ряжском шоссе, Шереметьевской, Пожалостина, Введенской, Вознесенской, площади Ленина, Связи, Добролюбова, 2-й Прудной, Песоченской, , Кальной, Трудовой, Разина, Матросова,

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За сутки с городских территорий вывезено более 4,2 тысяч кубометров снега. Для обработки дорог и тротуаров израсходовано 450 кубометров пескосоляной смеси.