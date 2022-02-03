За ночь с улиц Рязани вывезли более 4 тысяч кубометров снега

В ночь на 3 февраля в Рязани продолжилась уборка снега. О её результатах сообщила городская администрация.

За ночь с городских территорий вывезено более 4300 кубометров снега, в работах была задействована техника Дирекции благоустройства города и подрядных организаций.

Уборка проезжей части от снега проводилась на участках улиц Урицкого, Чапаева, Полонского, Николодворянской, Театральной площади, улицы и площади Ленина, Соборной, Первомайском проспекте, Московском шоссе, Солнечной, Каширина, Есенина. Грейдеры работали на улицах Тимуровцев, Тимакова, Новоселов, Шереметьевском проезде, Дашковской. Также ночью в городе подметали проезжую часть дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.