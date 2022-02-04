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Пятница, 4 февраля, 2022

За ночь с рязанских улиц вывезли 4000 кубометров снега

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За ночь с рязанских улиц вывезли 4000 кубометров снега

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани
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За ночь 4 февраля Дирекция благоустройства и подрядчики вывезли с рязанских улиц вывезли около 4000 кубометров снега, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Работы проводились на улицах Семчинской, Чапаева, Яхонтова, Первомайском проспекте, Московском шоссе, Приокском путепроводе, улице и площади Соборной, площади Ленина, Маяковского. Грейдирование — на улицах Костычева, Новаторов, Зафабричной.

Всего в уборке задействовали 130 единиц техники: комбинированные дорожные машины, погрузчики, бульдозеры, самосвалы.

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