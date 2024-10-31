Минувшей ночью силы ПВО России успешно предотвратили несколько попыток атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) со стороны Вооружённых сил Украины. Как сообщают в Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа.

Наибольшее число дронов было сбито в Ростовской области — здесь ПВО ликвидировали восемь БпЛА. В Курской области нейтрализовали пять дронов, в Волгоградской области — три, в Брянской — два.

По одному беспилотнику удалось сбить в Белгородской, Воронежской областях и над акваторией Черного моря.