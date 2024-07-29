За ночь над Россией уничтожили 39 вражеских БПЛА

Прошлой ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 39 БПЛА самолётного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 9 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 3 — над Воронежской, 5 — над Брянской и 3 — над Ленинградской областью.

Кроме того, было зафиксировано уничтожение 19 БПЛА над Курской областью.