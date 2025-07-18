За ночь над Россией уничтожено 73 украинских БПЛА самолётного типа

В течение прошедшей ночи — с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля — дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Распределение сбитых БПЛА по регионам следующее:
▪️ 31 — над Брянской областью,
▪️ 17 — над Орловской областью,
▪️ 10 — над Московским регионом, включая три беспилотника, летевших в сторону Москвы,
▪️ 4 — над территорией Республики Крым,
▪️ 3 — над акваторией Азовского моря,
▪️ 2 — над Смоленской областью,
▪️ 2 — над Нижегородской областью,
▪️ 1 — над Белгородской областью,
▪️ 1 — над Калужской областью,
▪️ 1 — над Воронежской областью,
▪️ 1 — над акваторией Чёрного моря.