За ночь над Россией уничтожено 73 украинских БПЛА самолётного типа

В течение прошедшей ночи — с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля — дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Распределение сбитых БПЛА по регионам следующее:

▪️ 31 — над Брянской областью,

▪️ 17 — над Орловской областью,

▪️ 10 — над Московским регионом, включая три беспилотника, летевших в сторону Москвы,

▪️ 4 — над территорией Республики Крым,

▪️ 3 — над акваторией Азовского моря,

▪️ 2 — над Смоленской областью,

▪️ 2 — над Нижегородской областью,

▪️ 1 — над Белгородской областью,

▪️ 1 — над Калужской областью,

▪️ 1 — над Воронежской областью,

▪️ 1 — над акваторией Чёрного моря.