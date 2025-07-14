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Происшествия

За неделю в Рязанской области погибло 4 человека, один пострадал

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязанской области за неделю с 7 по 13 июля произошло 44 пожара, из них 21 загорание травы и мусора. Погибло 4 человека, 1 пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Ряжске 8 июля на складе погиб мужчина 1975 года рождения.

В селе Красный Угол Сапожковского района 12 июля произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб мужчина 1961 года рождения, пострадала женщина 1965 года рождения, ее госпитализировали.

На водных объектах за прошедшую неделю в Рязанской области погибло 2 человека.

В реке Проня 11 июля рядом с населенным пунктом Аристово Старожиловского района нашли тело мужчины 1964 года рождения.

На следующий день из реки Старица вблизи села Агро-Пустынь Рязанского района извлекли тело мужчины 1970 года рождения.

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